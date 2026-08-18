¿Feriado el 17 de septiembre? Cámara admite tres proyectos para sumar un día festivo en Fiestas Patrias

Una de las iniciativas obtuvo 64 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.

La Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisibles tres proyectos de ley que buscan establecer el día jueves 17 de septiembre como feriado y así extender las celebraciones de Fiestas Patrias.

El primero de los tres proyectos que avanzó el trámite legislativo fue el presentado por la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, mismo que obligó al Ejecutivo a fijar su postura con declaraciones de los ministros de Hacienda y Segegob.

La mencionada iniciativa obtuvo 64 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.

A esa se le sumaron las mociones impulsadas por el Partido Comunista, que logró 57 votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones, y un tercero ingresado por el diputado Javier Olivares (PDG), admitido con 64 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

Así, los tres proyectos continuarán sus respectivos trámites legislativos en el Congreso.

¿Fiestas Patrias XL? Esto dijo la diputada Parisi sobre el proyecto para declarar feriado

Al momento de presentar una de las tres iniciativas, la diputada Parisi enfatizó a que responde a la idea de extender “la celebración civil más importante de nuestro país”.

En ese sentido, afirmó que “estoy segura que los rubros del turismo, gastronómico, emprendedores y nuestras pymes van a estar felices“.

Aunque inicialmente la parlamentaria esperó encontrar respaldo en el gobierno, la propuesta fue desestimada -aunque con matices- por el gabinete del presidente José Antonio Kast hace una semana.

La postura más categórica la entregó el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien declaró que “no vale la pena”.