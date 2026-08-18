Formalizan a alcalde de Coihueco por delitos sexuales: Quedó con prohibición de acercarse a la víctima

En la audiencia de formalización, Fiscalía indicó que Wilson Palma, aprovechándose de su cargo, cometió delitos sexuales que afectaron a una exfuncionaria municipal.

Este martes, fue formalizado Wilson Palma, alcalde de Coihueco, por dos delitos de abuso sexual por sorpresa, cuatro delitos de solicitud de persona y dos de ofensas al pudor.

En la audiencia de formalización, la cual se realizó en el Juzgado de Garantía de Chillán, se indicó por parte de Fiscalía que el jefe comunal, aprovechándose de su cargo, cometió delitos sexuales que afectaron a una exfuncionaria municipal.

Ahí, y según lo publicado por Radio Bío Bío, el fiscal (s) Richard Urra Blanco indicó que el imputado, en el ejercicio de sus funciones públicas, realizó diversas conductas que afectaron la probidad y la libertad sexual de la víctima.

Además, y de acuerdo con la indagatoria, en febrero de 2025, el alcalde le ofreció un cargo a la víctima, pidiéndole que mantuviera relaciones de tipo sexual.

Esto lo formuló a través de mensajes de WhatsApp, llamados telefónicos y de manera verbal en su despacho durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del mismo año. La víctima no accedió a dichas peticiones.

Al alcalde también se le investiga por intentar besar en la boca a la funcionaria, la que alcanzó a reaccionar y evitar la agresión. También se le imputa otra conducta de significancia y relevancia sexual contra la víctima.





Tribunal solo acogió una de las medidas cautelares solicitadas

El fiscal (s) solicitó las medidas cautelares de firma mensual en Carabineros y las prohibiciones de salir del país y acercarse o comunicarse con la víctima, quien ha acusado hostigamiento por parte de la autoridad comunal. Sin embargo, el tribunal solo acogió la última.

El Juzgado de Garantía de Chillán determinó tres meses de plazo para la investigación, la que estará a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI.