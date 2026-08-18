18/ 08/ 2026 13:20

Emergencia en Tocopilla por aluvión: Declaran alerta roja y piden evacuar sectores

En Tocopilla se decretó alerta roja por un aluvión que ha causado estragos. En uno de los registros, grabados por los mismos habitantes de la zona afectada, se aprecia la fuerza del caudal que incluso arrastra vehículos. Desde Senapred se llamó a evacuar varios sectores: Almirante Riveros, O’Higgins, Pacífico Norte, Tres Marías, Cinco de Octubre y 18 de Septiembre, todos ubicados en Tocopilla, región de Antofagasta.