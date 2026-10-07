Le pidió una foto y terminó a los besos: El inesperado momento de futbolista dominicano con hincha

Mariano Díaz no se amargó por la derrota 4-1 de su selección ante Haití, protagonizando un intenso coqueteo con una fanática.

La fecha FIFA dejó varias situaciones llamativas. Una de ellas la protagonizó Mariano Díaz, futbolista de República Dominicana que terminó a los besos con una hincha que le solicitó una foto.

El delantero del Alavés de España aceptó los pedidos de los fanáticos tras la goleada 4-1 sufrida por su selección ante Haití por la Nations League el pasado 1 de octubre.

Aprovechando que estaban en condición de local, el ex jugador del Real Madrid recibió el cariño del público y hasta se dio el tiempo de coquetear con una aficionada.





Mariano Díaz terminó besando a hincha tras una foto

Un video publicado en redes sociales mostró que la seguidora se acercó y generó risas en el ariete tras colocar su mano en un hombro y posteriormente sacarla.

El deportista pidió que le sujetaran una botella de agua y siguió posando, para luego mirar fijamente a la hincha, decirle un comentario y darle un beso.

Tras el curioso encuentro, el caribeño continuó compartiendo con otros aficionados y se retiró del estadio.

Nacido en España en agosto de 1993, Mariano Díaz tiene nacionalidad dominicana por su madre y ha pasado por importantes equipos como el mencionado Real Madrid, Olympique de Lyon y Sevilla.

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