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Le pidió una foto y terminó a los besos: El inesperado momento de futbolista dominicano con hincha

Mariano Díaz no se amargó por la derrota 4-1 de su selección ante Haití, protagonizando un intenso coqueteo con una fanática.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

La fecha FIFA dejó varias situaciones llamativas. Una de ellas la protagonizó Mariano Díaz, futbolista de República Dominicana que terminó a los besos con una hincha que le solicitó una foto.

El delantero del Alavés de España aceptó los pedidos de los fanáticos tras la goleada 4-1 sufrida por su selección ante Haití por la Nations League el pasado 1 de octubre.

Aprovechando que estaban en condición de local, el ex jugador del Real Madrid recibió el cariño del público y hasta se dio el tiempo de coquetear con una aficionada.

Mariano Díaz terminó besando a hincha tras una foto

Un video publicado en redes sociales mostró que la seguidora se acercó y generó risas en el ariete tras colocar su mano en un hombro y posteriormente sacarla.

El deportista pidió que le sujetaran una botella de agua y siguió posando, para luego mirar fijamente a la hincha, decirle un comentario y darle un beso.

Tras el curioso encuentro, el caribeño continuó compartiendo con otros aficionados y se retiró del estadio.

Nacido en España en agosto de 1993, Mariano Díaz tiene nacionalidad dominicana por su madre y ha pasado por importantes equipos como el mencionado Real Madrid, Olympique de Lyon y Sevilla.

Mira el video acá

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