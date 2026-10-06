Miss Grand International 2026: Esta es la fecha y hora de la final con Ignacia Michelson

La competencia preliminar se llevará a cabo la mañana de este miércoles, donde la representante chilena buscará meterse entre las mejores para la definición del sábado.

La competencia por la corona del Miss Grand International 2026 entra en su recta final y Chile estará representado por Ignacia Michelson, quien continúa en carrera en el certamen que este año se desarrolla en Bangkok, Tailandia.

La gran definición está programada para este sábado 10 de octubre , jornada en la que se conocerá a la sucesora de la filipina Emma Tiglao, actual Miss Grand International.

¿A qué hora será la final del Miss Grand International 2026 en Chile?

La gran final del Miss Grand International 2026 se realizará el sábado 10 de octubre en el MGI Hall, ubicado en el sexto piso del centro comercial Bravo BKK, en Bangkok.

El evento comenzará a las 19:00 horas de Tailandia, lo que debido a la diferencia horaria corresponde a las 09:00 horas de Chile del sábado 10 de octubre.

Las candidatas deberán enfrentar distintos segmentos de la competencia, como la presentación inicial, el desfile en traje de baño y la pasarela en vestido de gala.

Dónde ver la final en vivo

Los seguidores del certamen en Chile podrán seguir las actividades del Miss Grand International a través de su canal de YouTube.

Preliminar será este miércoles: Ignacia Michelson buscará la final

Antes de la gran definición del sábado, Ignacia Michelson tendrá una de las jornadas más importantes de su participación en el concurso este miércoles 7 de octubre, cuando se realice la competencia preliminar.

La instancia está programada para las 20:00 horas de Tailandia, lo que equivale a las 10:00 horas de Chile del miércoles 7 de octubre .

En esta etapa, las representantes deberán presentarse ante el jurado y buscar uno de los puestos que les permita avanzar al Top 20 de la gran final.