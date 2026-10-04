Por un cupo a la final: Cómo votar por Ignacia Michelson en el Miss Grand International 2026

La chilena busca pasar a la 5ta ronda de la competencia por el título de Country’s Power of the year y su paso automático al Top 20 de la gran final del Miss Grand International.

La chilena Ignacia Michelson ha logrado hacerse un lugar en el certamen de bella Miss Grand International 2026, evento que este año se realiza en Tailandia.

La Dj se ha convertido en una de las favoritas para alzar la corona dorada, sin embargo, la competencia ahora busca ver cuánto quieren las personas de las redes sociales a las candidatas.

Cómo votar por Ignacia Michelson en el Miss Grand International 2026

Peleando por el título de Country’s Power of the year y su paso automático al Top 20 de la gran final, Michelson llegó hasta la ronda 4 y ha hecho un llamado a votar por ella, ya que solo las tres más votadas pasarán al siguiente nivel.





Para votar por la ex chica reality deberás ingresar a la cuenta de Instagram @missgrandinternational y buscar la imagen de Ignacia que dice en su descripción: “𝐕𝐎𝐓𝐄 𝐍𝐎𝐖 | 𝐌𝐈𝐒𝐒 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐄“. También puedes acceder haciendo clic en la publicación de aquí abajo.

Según explicó el concurso, cada “me gusta” y “comentario” en el post equivaldrá 1 punto cada uno, asimismo, el “repost” de la imagen equivale a 2 puntos; las votaciones estarán disponibles hastas las 13:00 horas de hoy domingo 4 octubre . Cabe destacar que para comentar por Michelson deberás seguir la cuenta del certamen.

De acuerdo con la última actualización del concurso, la candidata nacional se encuentra en el puesto número 3 de las cuatro competidoras.

VOTA AQUÍ por Ignacia Michelson: