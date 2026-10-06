06/ 10/ 2026 22:10

El deseo y la pasión no jubilan: Rompiendo mitos sobre la sexualidad en la tercera edad

Octubre es el Mes del Adulto Mayor y, para visibilizar sus derechos y necesidades, es que esta vez quisimos hacerlo desde una perspectiva que muy poca veces se instala como tema o como una realidad: la sexualidad en la tercera edad. Buscamos romper mitos, terminar con tabúes en la voz de sus propios protagonistas, quienes nos contaron sus experiencias y cómo viven la intimidad a los 60, 70 u 80 años. El reportaje es de Alejandra González y Rodrigo Yamaguchi.