En el juicio se acreditaron los delitos de incendio de bosques e incendio con resultado de muerte para siete de los imputados. Los otros dos fueron absueltos y dejados en libertad.

Este martes se dictó la condena de los imputados por su responsabilidad en el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024.

Según recogió Radio Bio Bío, la resolución fue dictada por el Tribunal en lo Penal de Valparaíso contra los nueve imputados por la tragedia.





En ese contexto, el tribunal condenó como responsables del devastador incendio a siete de ellos , mientras que los otros dos fueron absueltos de todos los cargos y se dispuso su libertad inmediata.

Cabe recordar que el fuego afectó principalmente a las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Valparaíso, destruyendo miles de hectáreas y dejando un total de 138 personas fallecidas.

En el juicio se acreditaron los delitos de incendio de bosques e incendio con resultado de muerte.