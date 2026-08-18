El 7,2% de las ofertas laborales ya pide conocimientos de IA: Las habilidades que buscan las empresas

La irrupción de las nuevas tecnologías no significan que las habilidades humanas hayan perdido relevancia, de hecho hay cinco atributos que aparecen entre los más importantes para acceder y mantenerse en un empleo.

El mercado laboral chileno enfrenta una menor disponibilidad de oportunidades, mientras la inteligencia artificial comienza a ganar espacio entre los requisitos de las empresas.

En el primer semestre de 2026, el 7,2% de las ofertas publicadas en Trabajando.com solicitó conocimientos o herramientas de IA, un aumento respecto del 2,4% registrado durante el mismo período de 2025.

El dato fue presentado durante el Summit Ecosistema del Trabajo 2026, instancia organizada por Trabajando.com y Sodexo, en colaboración con Banco Internacional y Mutual de Seguridad.

“La irrupción de la IA no elimina la importancia de lo humano, la redefine: Seguimos necesitando personas que sepan trabajar en equipo, adaptarse rápido y pensar con criterio frente a lo que la tecnología no resuelve por sí misma”, comentó Eduardo Marín, CEO de Trabajando.com.

Las habilidades que buscan las empresas

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el encuentro, la irrupción de la IA no significa que las habilidades humanas hayan perdido relevancia, de hecho hay cinco atributos que aparecen entre los más importantes para acceder y mantenerse en un empleo.

Comunicación

Trabajo en equipo

Proactividad

Pensamiento crítico

Capacidad de adaptación

El desafío para los trabajadores, según las conclusiones del encuentro, está en combinar esas capacidades con conocimientos digitales y de inteligencia artificial. La idea planteada es que unas competencias no reemplacen a las otras, sino que se complementen.

Los desafíos del mercado laboral

La necesidad de adaptarse se produce además en un mercado con menos oportunidades. Las vacantes por aviso laboral en Trabajando.com pasaron de 4,6 en 2019 a 2,7 en 2025 , lo que representa una reducción superior al 40% en seis años.

Al mismo tiempo, las postulaciones en la plataforma se mantuvieron sobre los cinco millones, sin una disminución en el interés de las personas por encontrar trabajo.

Según el estudio presentado, la posibilidad de acceder a una oportunidad laboral habría caído desde aproximadamente 17% entre 2019 y 2022 a 7,5% entre 2023 y 2026.

“No estamos frente a un problema que se resuelve solo con crecimiento económico. Estamos frente a una reducción estructural de las oportunidades laborales, y eso exige una respuesta distinta desde las políticas públicas y desde las propias empresas”, añadió Marín.





Frente a este escenario, los participantes del Summit plantearon que la capacitación debe acompañar a las personas durante toda su trayectoria laboral y no limitarse a la etapa previa al ingreso al trabajo.

El avance tecnológico y el envejecimiento de la población hacen necesario entender la formación como un proceso permanente.

La conclusión planteada durante la jornada es que el desafío para los trabajadores será combinar las nuevas herramientas con capacidades humanas.

“El desafío del ecosistema del trabajo no se resuelve con una sola medida ni con un solo actor. Estado, empresas e instituciones educativas tienen responsabilidades distintas, pero complementarias, y este Summit demostró que hay voluntad de sentarse a conversar sobre esto”, sostuvo Marín.

En el encuentro participaron representantes del gobierno, empresas, academia y organizaciones gremiales, entre ellos el ministro del Trabajo, Tomás Rau; Eduardo Marín, CEO de Trabajando.com; Claudia Sáez, gerenta corporativa de Recursos Humanos de Sodexo; David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC; María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, Pelayo Covarrubias, presidente de Fundación País Digital, y José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, entre otros.