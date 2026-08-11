Gobierno descarta feriado del 17 de septiembre: “No vale la pena”

Si bien desde los ministerios de Hacienda y Economía señalaron que la propuesta aún está siendo analizada, la postura más categórica llegó desde el ministro Claudio Alvarado, quien aseguró que “no vale la pena”.

La posibilidad de que el 17 de septiembre sea declarado feriado este año sigue generando tensión en el gobierno. En las últimas horas han surgido distintas posturas desde el Ejecutivo.

Recordemos que el proyecto de ley impulsado por la diputada Zandra Parisi (PDG) busca establecer un día festivo adicional antes de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Su autora sostiene que la medida podría incentivar el turismo, facilitar los desplazamientos y generar movimiento económico.

Si bien desde los ministerios de Hacienda y Economía señalaron que la propuesta aún está siendo analizada, la postura más categórica llegó desde Interior, donde advirtieron que no existe intención de modificar las reglas que actualmente regulan los feriados de septiembre.





¿Qué dice el gobierno sobre propuesta de feriado?

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, recordó que “el Congreso definió hace bastante tiempo cómo abordar estos feriados del mes de septiembre y estableció claramente cuándo incorporar un día adicional“.

“Eso está total y absolutamente definido en esa ley y creo que no vale la pena y no es conveniente innovar en esa materia ”, apuntó.

Pese a la postura de Interior, otras carteras del Gobierno han mostrado una posición más abierta.

Desde Hacienda, el ministro Jorge Quiroz subrayó que “los feriados deben tener patrocinio del Ejecutivo. Esto es algo que considerar, pero tenemos distintas aprehensiones al respecto. Así que por ahora lo estamos observando, pero no patrocinando”.

“ Hay que ser muy cautos con estos feriados porque después se generan días de pérdida laboral , se generan impactos económicos y tenemos ya un ordenamiento de cuáles son los feriados en Chile y bajo qué condiciones se otorgan”, recalcó Quiroz.

En tanto, el ministro de Economía, Daniel Mas, sostuvo que “lo vamos a evaluar. Hoy día necesitamos más actividad que menos actividad (…) Es mixto, hay gente que decide salir, es bueno para el turismo, pero hay muchos comercios que están cerrados”.

El principal problema del proyecto

Más allá del debate político, la iniciativa enfrenta un importante obstáculo legal.

Según explicaron desde el Ejecutivo y el Congreso, los proyectos que crean feriados requieren patrocinio del Gobierno debido a que pueden generar efectos económicos y fiscales.

Por esta razón, la Secretaría de la Cámara solicitó un informe a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para determinar si la medida implica gasto fiscal o una merma en la recaudación.

En caso de ser declarado inadmisible, el proyecto podría igualmente ser sometido a votación en la Sala. Sin embargo, sin el respaldo del Ejecutivo, su futuro legislativo aparece cuesta arriba e incluso podría terminar siendo revisado por el Tribunal Constitucional.