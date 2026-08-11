Por primera vez el entorno del padre de la pequeña que murió al caer de su edificio mientras estaba a su cuidado revelaron que “soñaba con viajar juntos, quería verla crecer, estar presente”.

La familia de Jorge Constanzo emitió este martes su primera declaración pública tras la muerte de Isidora, su hija de dos años y ocho meses, quien falleció luego de caer desde el piso 11 de un departamento en Las Condes.

En el mensaje, una parte que llamó la atención fue la petición que realizan en medio del proceso judicial que tiene al hombre en prisión preventiva por el fallecimiento de la menor.

“No buscamos desconocer lo acontecido, pero sabemos que él jamás hubiese querido que esto sucediera. Pedimos humildemente poder llevar este luto con la solemnidad que corresponde “, señalan en el comunicado.

Lo anterior, guarda relación con que al momento de caer del edificio, Isidora estaba a su cargo y él se encontraba dormido tras haber bebido alcohol, por lo que se le imputa el delito de homicidio por omisión.





En su declaración, la familia de Constanzo también recordó a la niña y aseguró que su partida dejó “un dolor y un vacío que vamos a tener que llevar por siempre” y que “Isidorita ha sido y será siempre una luz de amor en nuestros corazones”.

También destacan el vínculo que Jorge Constanzo mantenía con su hija y aseguran que siempre quiso pasar más tiempo con ella: “La veía todas las semanas, la iba a buscar al jardín, jugaban en el parque, compartían en casa de la mamá y de los abuelos de Isidora, compartían junto a su abuela paterna y tías”.

También revelaron que el detenido “soñaba con viajar juntos, quería verla crecer, estar presente”.

“Hoy Jorge llevará con él, por el resto de su vida, el desconsuelo de haber perdido a su hijita y, como familia, lo abrazamos en este difícil momento”, sostienen.