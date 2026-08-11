En sus primeras declaraciones en extendido luego del quiebre tras 20 años de relación, el periodista enfatizó en el cariño y cordialidad que ambos mantienen a unos meses de la ruptura.

Sergio Lagos rompió el silencio y abordó por primera vez su quiebre amoroso con Nicole, tras más de 20 años de relación.

En conversación con el podcast Más Que Titulares, el periodista y conductor de televisión reconoció que “está bien”, aunque declaró su optimismo ante el duro golpe que la separación implicó en su vida personal.

“Es un territorio de mi vida complejo de hablar públicamente”, admitió, “pero bien, porque somos agrandes amigos, fuimos compañeros, partner, pareja durante 20 años y tenemos dos hijos maravillosos”, destacó.

Sergio Lagos y su presente tras quiebre con Nicole

En esa línea, el ex animador del Festival de Viña dijo sentir agradecimiento por “cada momento compartido”, antes de señalar que, inevitablemente, sus caminos seguirán conectados en el futuro.

“Sé que vienen otros 20 años llenos de momentos maravillosos conectados con nuestros pequeños y con nuestras propias historias”, adelantó.

“Yo la admiro profundamente”, recalcó también. “Encuentro que es una persona con la que no puedo ni quiero dejar de tener una estrecha relación y eso me alienta”.

Lagos continuó explicando el vínculo y enfatizó que vienen “otros 20 años fantásticos”. “Distintos, sí, diferentes, sí, pero estamos conectados y lo estaremos por siempre ”.





Su profunda reflexión sobre el amor

Para finalizar, el comunicador reflexionó que “amar es cada vez más complejo”: “No lo digo ahora, lo vengo diciendo desde hace muchos años”, introdujo, para luego entregar su hipótesis.

” O sea, si el amor dura un año, extraordinario, si dura un mes, extraordinario, si el amor dura 20 años, es extraordinario. Pero hay amores que también duran una semana y también son buenos“, planteó.

Sobre su actual relación con Nicole y la decisión de “mantener la cordialidad”, cerró afirmando que “esto que estamos viviendo, creo que ambos lo hacemos porque creemos que es lo mejor”.

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