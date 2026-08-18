“Los vamos a quebrar”: Standly lanza advertencia a delincuentes y niega haber estado en encerrona en Estación Central

El cantante instó a los delincuentes a dejar el vehículo abandonado en alguna parte de la capital.

Este martes, el cantante urbano Standly, cuyo nombre es Camilo Paredes, se refirió a la encerrona donde robaron un vehículo marca Audi en Estación Central.

El artista negó haber estado presente en los hechos, asegurando que fue su amigo la víctima del suceso y lanzó una advertencia a los delincuentes a través de redes sociales.





¿Qué dijo Standly?

“Le robaron el auto a mi compañero en masa, los vamos a salir a cazar con la del Guasón”, señaló Standly a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, aseguró: “A mí ni me tocaron, (…) los vamos a quebrar, tienen que puro hacer aparecer la nave (el vehículo)”.

Minutos después, el cantante expuso: “Todo bien, gracias a Dios, yo ni estaba en el auto; a mi compa se le acoplaron como hienas. Calmao’, no más que se las vamos a dar; mejor que dejen el auto tirado, insectos b…”.

Según los primeros antecedentes, personal municipal le brindó ayuda al artista y a sus amigos, luego de que una banda integrada por al menos siete personas los intimidaran y se llevaran el automóvil.

Finalmente, Standly concluyó: “Gracias a toda mi gente por la preocupación de la situación; los quiero mucho y los amo. Ahí resolveremos el problema”.

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