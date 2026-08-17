“Nosotros estamos…”: Paula Pavic aclara el estado de su relación con Camilo Huerta y revela si volverá a Chile

Camilo Huerta se encontraba con Pavic en Estados Unidos y fue detenido este lunes en el Aeropuerto de Santiago por presunto tráfico de drogas.

Este domingo, Paula Pavic se sinceró sobre el estado de su relación con Camilo Huerta y reveló si viajará a Chile a acompañarlo durante su proceso legal.

El modelo fue detenido este lunes en el Aeropuerto de Santiago por su presunta participación en tráfico de drogas en el marco de la Operación Ámsterdam.





¿Paula Pavic y Camilo Huerta siguen juntos?

A través de Instagram, Pavic conversó con el periodista Michael Roldán y expuso: “Yo estoy bien. Lidiando con miles de mensajes de personas carroñeras, que al parecer se regocijan viendo todo esto y tirándome m…”.

En esa misma línea, aseguró que Camilo “tiene que viajar a Chile para aclarar todo”, mientras que ella no puede hacerlo “porque estoy con mis hijos acá”.

Actualmente, Paula está en la ciudad de Sarasota, Estados Unidos, donde Camilo se encontraba de viaje previo a la orden de detención que se emitió en su contra.

“Nosotros estamos aquí juntos y con ganas de que cuando llegue allá se esclarezca todo”, confirmó finalmente Pavic, previo a que Camilo viajara a Chile.

Finalmente, el modelo se encuentra detenido y tendrá su audiencia de formalización este martes.

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