“Ella cree que hubo un error”: Abogado de Ivette Vergara revela inédito antecedente tras detención por conducción temeraria

El defensor aseguró que Ivette asume haber conducido a exceso de velocidad, pero no como indicó la medición de Carabineros.

Este lunes, el abogado de Ivette Vergara llegó a tribunales previo a la audiencia de formalización de la animadora por conducción temeraria en Vitacura.

El defensor reveló un antecedente inédito y aseguró que Vergara no quedará con medidas cautelares por esta situación.





¿Qué dijo el abogado de Ivette Vergara?

Al respecto, el abogado señaló: “Ella está tranquila, le ha afectado un poquito el hecho de que los padres la vieran en prensa por este motivo”.

En esa misma línea, agregó: “Es primera vez que ella comete, en rigor, eventualmente, un delito”.

“Una de mis recomendaciones es que lleguemos a un acuerdo con el Ministerio Público y aceptemos una suspensión condicional del procedimiento; eso fue lo que hablé con Ivette”, detalló el abogado.

Por otra parte, aseguró que Vergara le manifestó que “iban dos vehículos muy rápidos que la sobrepasaron (…) por lo tanto, ella cree que hubo un error al medir con la pistola de carabineros”.

“Ella es una mujer muy responsable y ella asume absolutamente que iba a exceso de velocidad, pero jamás a esa velocidad”, detalló el defensor, dado que la medición arrojó que Ivette manejaba a 160 km/hr.

Finalmente, el abogado concluyó: “Esta es una falta, por lo tanto, medidas cautelares no le van a dejar en cualquiera de los casos”.