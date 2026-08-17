Anuncian cortes de luz en 8 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este martes 18 de agosto.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Independencia, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, Santiago, La Florida, San Miguel, Providencia y Lo Barnechea.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este martes 18 de agosto

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Cerro Navia: Desde 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.