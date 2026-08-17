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Anuncian cortes de luz en 8 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este martes 18 de agosto. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Independencia, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, Santiago, La Florida, San Miguel, Providencia y Lo Barnechea. 

Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este martes 18 de agosto

  • Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • Cerro Navia: Desde 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
  • Providencia: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.
  • Lo Barnechea: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
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