Anuncian cortes de luz en 8 comunas de Santiago para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este martes 18 de agosto.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Independencia, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, Santiago, La Florida, San Miguel, Providencia y Lo Barnechea.
Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este martes 18 de agosto
- Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Cerro Navia: Desde 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
- Providencia: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.
- Lo Barnechea: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.