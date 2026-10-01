Alvarado arremete por acto de apoyo a Bachelet: “Que se sigan aplaudiendo entre ellos”

El encuentro fue convocado luego de que la exmandataria retirara su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Al respecto, el biministro cuestionó los temas tratados durante la actividad en La Pintana.

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, reaccionó al acto de respaldo a la expresidenta Michelle Bachelet realizado este miércoles en el Teatro Municipal de La Pintana, instancia que reunió a distintas figuras de la oposición.

El encuentro fue convocado luego de que Bachelet retirara su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Durante su intervención, la exmandataria confirmó que continuará participando de la vida pública y llamó a la unidad de la oposición.

“Voy a seguir aquí, aportando, trabajando y apoyando a Chile como lo he hecho siempre”, sostuvo.





Ministro Alvarado: “Que se sigan aplaudiendo entre ellos”

Consultado por la actividad y el futuro rol político de la expresidenta, Alvarado emplazó a Bachelet y a sus partidarios a abordar asuntos de contingencia nacional.

“Me gustaría que todas esas apariciones de la expresidenta con todos sus partidarios hablen un poquito de la realidad en Chile”, afirmó el biministro.

En esa línea, cuestionó los temas tratados durante el encuentro: “Yo no escuché ninguna palabra respecto al empleo, ninguna propuesta respecto a cómo colaborar con el crecimiento, no escuché ninguna palabra si están disponibles o no para apoyar los proyectos de seguridad en el Congreso”.