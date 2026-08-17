Gendarmería encabeza masivo traslado: Cerca de 250 nuevos reos arribarán a la cárcel de Talca

Unas 1.300 personas han sido reubicadas en la cárcel de Talca y se espera que en las próximas horas la cifra continúe aumentando.

Un nuevo operativo para traslado masivo de reos está siendo llevado a cabo por personal de Gendarmería de Chile este lunes.

Se trata de la segunda intervención de este tipo en el marco de la “Operación Cancerbero” del gobierno, tras la bullada reubicación de reos ocurrida el jueves pasado.

De acuerdo a información preliminar, las acciones de hoy tienen por objetivo trasladar entre 200 y 250 nuevos reclusos desde distintos penales del país hasta el Complejo Penitenciario La Laguna, ubicado a 10 kilómetros de Talca.





Los recintos de origen sería, principalmente, de la región Metropolitana, concretamente desde la cárcel de Puente Alto y la Penitenciaria de Santiago. A esos dos, se sumaría otro grupo proveniente de la cárcel de Cauquenes, dentro de la región del Maule.

Para ello, Gendarmería ha dispuesto de al menos ocho buses institucionales, fuertemente escoltados por personal de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI).

Hasta el domingo 16, la cifra de reclusos reubicados en la cárcel de Talca ascendía sobre las 1.300 personas.

Cabe recordar que la capacidad máxima del Complejo Penitenciario La Laguna es de 2.320 plazas y es considerada una de las cárceles “más modernas de Sudamérica”.