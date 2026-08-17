“Espero que los carroñeros…”: El lapidario descargo de Paula Pavic previo a detención de Camilo Huerta

El modelo se encontraba en Miami, Estados Unidos, junto a Pavic, cuando fue notificado de la orden de detención en su contra por presunto tráfico de drogas.

Paula Pavic rompió el silencio este domingo y lanzó un lapidario descargo en redes sociales, horas antes de que Camilo Huerta, su pareja, fuese detenido por presunto tráfico de drogas.

El modelo arribó a Chile pasadas las 06:30 horas desde Estados Unidos, lugar en el que se encontraba junto a Paula, y fue detenido inmediatamente en el Aeropuerto de Santiago.





¿Qué dijo Paula Pavic?

A través de su cuenta de Instagram, Pavic expuso: “Me declaro totalmente agotada mentalmente”.

En esa misma línea, agregó: “Hoy me tomo el día para nutrir mi mente con cosas positivas. Espero que los carroñeros de Instagram se tomen el día también y me den un descanso, solo por hoy”.

Tras su detención, Camilo fue trasladado inicialmente a la 27.ª comisaría de Carabineros y luego habría ido a un centro asistencial para constatar lesiones.

Posteriormente, será trasladado a la 38.ª comisaría de Puente Alto, donde estará detenido hasta este martes, día en el que se llevará a cabo su audiencia de formalización.

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