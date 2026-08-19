¿Quién es Juan Pablo Astorga? Conocido músico aparece en la investigación con Camilo Huerta por tráfico

El nombre del artista surgió entre los imputados de la investigación por presunto tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos. El músico, conocido por sus colaboraciones con Mazapán y el comediante Rodrigo Salinas, enfrenta cargos que su defensa asegura refutará en tribunales.

La investigación de la denominada Operación Imperio Ámsterdam sigue sumando antecedentes y nombres conocidos. Si bien la atención pública se ha concentrado en el exchico reality Camilo Huerta, él no es la única figura reconocida que aparece entre los imputados.

Otro de los rostros investigados es Juan Pablo Astorga Rodríguez , músico chileno acusado de presuntos delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, en el marco de una pesquisa que apunta a una supuesta red dedicada al comercio ilícito de cannabis utilizando dispensarios medicinales como fachada.





¿Quién es Juan Pablo Astorga?

Astorga es conocido en el ámbito artístico por sus colaboraciones con el histórico grupo infantil Mazapán, con quienes trabajó desde 2013 y participó en el disco La Ballena Filomena.

Además, integra la banda Mystic Changos, proyecto musical que comparte con el comediante Rodrigo Salinas.

La situación judicial del músico aún no está completamente definida. Según antecedentes conocidos durante la formalización, las medidas cautelares para algunos de los principales imputados serán discutidas este jueves.

En la instancia, de acuerdo a información entregada a CHV Noticias, la Fiscalía solicitaría la prisión preventiva para Astorga y otros integrantes del denominado núcleo del Dispensario Nacional.

Por su parte, la defensa del artista adelantó que buscará desacreditar las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.

Según consignó Radio ADN, el abogado Felipe Moraga sostuvo: “Nosotros vamos a cuestionar la no existencia de conductas ilícitas en el delito de tráfico y, si no hay conducta ilícita en el delito de tráfico, los otros dos delitos se caen por sí solos”.