“Profesores pueden convertirse en vendedores”: La frase con que la ministra Lincolao abordó el avance de la IA

La titular de la cartera de abordó las inquietudes sobre los puestos de trabajo a futuro, en especial en áreas de humanidades y señaló que existe una oportunidad en espacios como las ventas o el servicio al cliente.

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se refirió al futuro de los puestos de trabajo con el avance de la inteligencia artificial con un mensaje directo a los profesores.

La secretaria de Estado estuvo invitada al podcast Cómo te lo explico, donde defendió los cambios al Fondecyt de Postdoctorado 2027, que priorizará 10 áreas estratégicas definidas por el Gobierno y podrá concentrar en ellas hasta el 70% de las adjudicaciones, medida cuestionada por dejar fuera de esas prioridades a las humanidades y a varias ciencias sociales.

En este marco, abordó la revolución generada por la IA y cómo podría reemplazar ciertos trabajos en áreas como ciencias sociales, filosofía o literatura.

“Esa es la gran oportunidad de las humanidades. Hay toda un área de la inteligencia artificial que es de lenguaje y de system prompt que es el sistema que se hace para entrenar a los modelos, requiere lenguaje y una persona que entienda lo que lea y que lo escriba bien”, adelantó.





Ministra Lincolao y futuro de la IA

Ximena Lincolao apuntó a la necesidad de que personas especializadas en humanidades se integren a esta área y recalcó que “hay trabajo para personas que tengan dominio del lenguaje o de cómo comprender hasta dónde puede llegar una herramienta”.

En ese sentido, abordó una oferta laboral que a su juicio aparecería como opción para profesores de reconvertir sus profesiones apoyando en inteligencia artificial.

“Ahí hay carreras de filosofía, de historia, de lenguaje y los profesores también tienen muchas posibilidades de convertirse en vendedores o servicio al cliente , porque hoy en día con IA tú tienes que ayudar a repensar”, aseguró Lincolao.

En su argumentación, explicó que “ese software de IA va a reemplazar procesos y si lo pones sobre un proceso antiguo no va a ser una buena mezcla, entonces ahí es donde ven a las personas humanistas para trabajar en esto”.

De todas maneras, insistió en que a pesar de que surjan nuevas posibilidades laborales para las áreas de humanidades, “igual se necesitan científicos, tecnológicos, matemáticos, pero es una nueva era de las profesiones y ahí es donde hay hartas oportunidades”.