“La línea financiera es relevante”: Cómo la PDI entrena para perseguir el dinero del crimen en criptoactivos

Funcionarios de la PDI, Carabineros y el Ministerio Público se capacitaron con especialistas de la Policía Nacional de Colombia en la persecución de lavado de activos, plataformas de criptoactivos y uso de blockchain en investigaciones.

Seguir la ruta del dinero es una de las claves para desarticular a las organizaciones criminales, y ahora las policías chilenas se preparan para hacerlo también en el mundo de las criptomonedas.

La Escuela de Investigaciones Policiales fue sede de la ceremonia inaugural del curso Finanzas y criptoactivos en organizaciones criminales transnacionales.

La actividad fue encabezada por el director general subrogante de la PDI, prefecto general Ricardo Gatica Aliaga; el agente especial supervisor y responsable regional de Seguridad de la Embajada de EEUU en Chile, Nicholas Porter; y el jefe seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia, mayor John Alexander Fernández.

El curso se extendió hasta el 02 de octubre y contará con cinco especialistas de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia. Ellos expusieron ante funcionarios de la PDI, Carabineros de Chile y el Ministerio Público.

La capacitación nace de los acuerdos alcanzados en la Asamblea General de Ameripol 2026 y se desarrolla bajo el Plan de Cooperación en Seguridad Regional entre Estados Unidos y Colombia (USCAP). Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades de las policías de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica para enfrentar el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

Para Gatica, el foco financiero es decisivo: “En las investigaciones de crimen organizado la línea financiera es relevante a la hora de conocer el destino del patrimonio “. Y agregó que las policías de Colombia y Estados Unidos “tienen mucho que compartirnos, al igual que nosotros con los casos de lavado de activos resueltos”.

Porter, en tanto, afirmó que “la administración del presidente Trump está comprometida a trabajar con nuestros socios para fortalecer nuestra capacidad colectiva de reconocer, planificar y responder a las organizaciones criminales y los grupos terroristas que usan tecnologías como criptoactivos para facilitar sus actividades”.

El programa abordó lavado de activos, análisis de plataformas virtuales de criptoactivos, y prevención y detección de operaciones sospechosas. También revisa el marco normativo aplicable y el uso de la tecnología blockchain como herramienta de investigación criminal.

Gatica recalcó que el escenario criminal está en constante evolución: “Resulta fundamental conocer otras experiencias. De esta forma, evolucionamos y avanzamos en nuestras capacidades”. Con este curso, la PDI reafirma su compromiso con el perfeccionamiento continuo y la cooperación internacional.