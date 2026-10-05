05/ 10/ 2026 12:21

Flávio Bolsonaro se impone a Lula da Silva en primera vuelta y Brasil tendrá balotaje

Con más del 99% de las mesas escrutadas, se confirmó que el senador Flávio Bolsonaro y el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se disputarán la presidencia de Brasil el próximo 25 de octubre en el balotaje. De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro alcanzó el 47,03% de los votos válidos —unos 56,1 millones de votos— y se impuso a Lula, que llegó al 45,16%, registrando 53,9 millones de apoyos.