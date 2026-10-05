“Acuérdate que vas a un país en guerra”: La advertencia del padre de chileno desaparecido en Rusia

Juan Chico recordó la conversación que tuvo con su hijo antes de que partiera a Rusia y el mensaje que encendió las alarmas en la familia. La última comunicación data de junio de este año.

Han pasado más de tres meses desde que la familia de Rodolfo Chico tuvo su último contacto con él. Su círculo sigue buscando pistas de su paradero luego de que el chileno viajara a Rusia con la promesa de realizar un curso de policía militar.

En una reciente entrevista con Las Últimas Noticias, Juan Chico, padre del joven de 31 años desaparecido en ese país, recordó la conversación que compartieron antes de que su hijo dejara Chile.

Originalmente, Rodolfo le había comentado a su familia que su destino era Turquía, por una oferta de trabajo. Sin embargo, al poco tiempo reconoció que el verdadero objetivo era recalar en Rusia.

“Me dijo: ‘La verdad es que me voy a Rusia, me voy a hacer un curso de policía militar y me voy a integrar al ejército'”, relató Chico padre en el citado medio.

En esa misma línea, continuó: “Cuando se fue, le dije: ‘Acuérdate que vas a un país en guerra’“, a lo que su hijo respondió: “‘Esto no tiene nada que ver con la guerra. Yo voy a un curso’“.





Último contacto y advertencia de un compañero

Continuando con el relato del padre, las primeras semanas tras haber aterrizado en Rusia transcurrieron de manera normal, e incluso un mensaje pareció tranquilizar a la familia.

“Papá, estoy súper bien, me tratan bien, no estoy corriendo ningún peligro“, señaló Rodolfo, quien fue destinado en primera instancia a patrullar ciudades ocupadas por Rusia.

Sin embargo según su familia el 11 de junio eso cambió: a Rodolfo lo hicieron firmar un contrato en ruso para enviarlo al frente de batalla, presuntamente engañado. Un compañero cubano en el ejército ruso, quien estaba en una situación similar, habría explicado al chileno de qué se trataba realmente, motivo por el cual ambos se habrían rebelado.

Fue precisamente a través de la pareja del soldado cubano que la familia Chico se enteró de la situación, mediante un mensaje en el que Rodolfo habría escrito: “Hermano, acá la estamos pasando muy mal, nos tuvieron diez días presos y a mí me golpearon mucho hoy”.

Tras eso, nunca más se supo del paradero de Rodolfo Chico, quien hoy figura como desaparecido. Moscú respondió a Cancillería que el soldado quedó a disposición del mando desde el 1 de julio por ausentarse más de diez días sin justificación.

Las gestiones directamente con la embajada de Rusia en Chile también han sido infructuosas y, según Chico, solo contesta en ruso a las llamadas telefónicas de él y de su hija. Asimismo, descarta viajar a ese país para ubicar a su hijo: “Encontrar un cuerpo son de tres a seis meses. Imagínese el estado en que va a estar”.

“Yo quisiera creer que arrancó, que se escondió, pero la realidad puede ser otra”, cerró.