Se descartaría sobredosis de Hayden Panettiere: Esto es lo que se sabe del fallecimiento de la actriz

Revisa a continuación los detalles entregados por el forense Mike Ellis tras entregar el cuerpo de la artista a su familia.

El pasado domingo 16 de agosto falleció la actriz Hayden Panettiere, a sus 36 años de edad, tras sufrir un paro cardíaco mientras se encontraba con su novio intermitente, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach, en un departamento de Greenville, Carolina del Sur.

Desde entonces comenzaron a surgir múltiples teorias en torno a la causa de su muerte, y es que la estadounidense anteriormente había tenido problemas el alcohol y los opioides. Asimismo, Hickerson había sido detenido en dos oportunidades por agresiones graves contra Panettiere.

Informe del forense tras autopsia de Hayden Panettiere

Ahora, PEOPLE accedió al informe del forense Mike Ellis, quien confirmó que el cuerpo de Hayden ya fue entregado a su familia.

Por otra parte, el especialista indicó que “no se encontraron signos de traumatismo que hubieran contribuido a la muerte“, por lo que están “pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales (…) Por el momento, no se dispone de más detalles”.

Además, Ellis rectificó que los servicios de emergencia encontraron a la actriz en “paro cardiaco”, sin embargo, no fue posible su reanimación.

Recordemos que el día de la tragedia, la pareja de Panettiere le entregó una “bolsa de medicamentos” a la policía, no obstante, este sujeto no habría presentado signos de emoción por lo que sucedía hasta que se confirmó el deceso; por el contrario, Zach se veía muy afectado con la situación.