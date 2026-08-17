La última foto de Hayden Panettiere antes de su muerte: Mensaje conmueve a seguidores

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas de su fallecimiento a los 36 años, una de las publicaciones que más atención ha recibido en las últimas horas es su último mensaje en Instagram, compartido apenas semanas antes de su fallecimiento.

La muerte de Hayden Panettiere, reconocida actriz de Heroes, Nashville y Scream, ha generado conmoción entre sus seguidores y el mundo del espectáculo.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas de su fallecimiento a los 36 años, una de las publicaciones que más atención ha recibido en las últimas horas es su último mensaje en Instagram, compartido apenas semanas antes de su muerte.

La actriz realizó su última publicación el pasado 27 de julio. En la imagen, en blanco y negro, aparece sonriente junto al fotógrafo y director Randall Slavin.

La fotografía estaba acompañada de una breve frase que hoy adquiere un significado especial para sus fanáticos: “Buenos momentos y buenos amigos”.





Las reacciones a la última foto de Hayden Panettiere

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la publicación comenzó a llenarse de mensajes de despedida.

El propio Slavin compartió nuevamente la imagen en sus historias de Instagram y escribió: “Que la paz esté contigo, H”, en homenaje a la actriz.

Entre las reacciones también destacó la de la actriz Selma Blair, quien comentó directamente en la publicación: “Te amo. No te vayas. No te vayas. Por favor. Por favor”.

Por su parte, Melissa Barrera, compañera de Panettiere en la franquicia Scream, le dedicó un mensaje en sus redes sociales: “Descansa en paz, dulce Hayden”.

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Luto en Hollywood por muerte de joven actriz

La intérprete falleció el domingo 16 de agosto en Carolina del Sur, Estados Unidos. Según informó la policía local, fue encontrada inconsciente en su residencia y, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia por reanimarla, fue declarada muerta en el lugar.

La autopsia preliminar descartó signos de trauma o participación de terceros, mientras que la causa exacta de su muerte sigue bajo investigación.





La partida de Panettiere se produjo en un momento en que había retomado la exposición pública para hablar de algunos de los episodios más difíciles de su vida.

En el podcast On Purpose contó un episodios que puso en peligro su cuerpo en un abuso sexual que logró evitar. Según detalló, el hecho ocurrió en un barco, donde dijo que la llevaron para que un hombre “muy famoso” tuviera sexo con ella a los 18 años. Ante esto, buscó refugió en la misma embarcación.

El segundo tuvo lugar un año después, cuando tenía 19 años. De acuerdo lo que narró en su autobiografía This Is Me: A Reckoning, un actor y director ganador del Oscar se le acercó en una fiesta en Los Angeles y le dijo que tenía pegado un chicle. Al bajar su mirada se dio cuenta que el sujeto tenía el cierre del pantalón abierto mostrando sus genitales. “Miré hacia abajo y retrocedí”, dijo.

Durante una de sus últimas apariciones públicas, la actriz aseguró que esperaba que su historia pudiera ayudar a otras personas. “Espero poder dejar el mundo en un lugar mejor del que lo encontré”, dijo en un encuentro en mayo de este año.