Detienen a tres carabineros de La Granja: Fiscalía investiga presuntos vínculos con el narcotráfico

Además de ellos, otros cuatro efectivos policiales se encuentran siendo indagados por el Ministerio Público.

Tres carabineros de La Granja fueron detenidos recientemente en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, los arrestados corresponderían a un sargento segundo, un sargento primero y un carabinero.

A ellos se le estarían imputando los delitos de cohecho y violación de secreto, tenencia de armas prohibidas y microtráfico, respectivamente.

Arrestan a tres carabineros por presuntos vínculos con el tráfico de drogas

Los funcionarios fueron arrestados en las últimas horas por personal del Departamento de Asuntos Internos de la institución.

El citado medio añadió que, de manera preliminar, al menos otros cuatro efectivos policiales están bajo la lupa y siendo indagados por Fiscalía.

Los detenidos pasarán a control de detención y deberán enfrentar la justicia en las próximas horas.

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