Cadem y Estado de Excepción: 58% de los encuestados está en desacuerdo con darle poder único al Presidente para decretarlo

Los encuestados también analizaron nueve propuestas en materia de seguridad y qué tan de acuerdo estan con cada una de ellas.

Este jueves, Cadem publicó una nueva encuesta de Plaza Pública, en la que se consultó sobre el nuevo Estado de Excepción que necesita únicamente al Presidente de la República para ser decretado, dejando afuera a otras autoridades.

Asimismo, se sondeó la posibilidad de incluir al Congreso en esta toma de decisiones, plan que fue considerablemente más aceptado por los consultados.

Nuevo Estado de Excepción y nuevas medidas de la reforma constitucional

Entre las preguntas de la encuesta una dice: “Está de acuerdo o en desacuerdo con establecer un nuevo Estado de Excepción, focalizado en determinados barrios o sectores del país cuando el Presidente considere que estamos frente a una amenaza grave contra la seguridad pública o esta haya sido gravemente afectadas”.





Ante esto, el 54% dijo estar “de acuerdo” mientras que el 40% votó lo contrario, dejando solo a un 6% que no respondió la pregunta.

Sin embargo, al consultar sobre la posibilidad de que esta medida pueda ser decretada únicamente por el Presidente de la República, las cifras se dan vuelta:

De Acuerdo : 37% de los participantes.

: 37% de los participantes. En Desacuerdo : 58% de los participantes.

: 58% de los participantes. No Responde: 5% de los participantes.

En cambio, la idea de que el nuevo Estado de Excepción necesite la aprobación del Congreso, los consultados a favor contemplan el 52%, mientras que el 40% no está de acuerdo y un 8% prefirió no responder.

Medidas con mayor apoyo de encuestados

Cadem también identificó nueve aspectos de la propuesta para detallar cuáles son las más apoyadas por la sociedad.

En este sentido, la idea de que “personas condenadas por delitos de crimen organizado queden inhabilitados permanentemente para ejercer funciones o cargos públicos” fue la más apoyada con un 89% de todos los encuestados.

Por el contrario, la idea de “que el presidente tenga la facultad de dclarar a una agrupación como organización terrorista o de crimen organizado previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional y con aprobación del Senado”, fue la menor apoyada con un 53%.