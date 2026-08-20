Así quedó el precio de los combustibles tras nueva alza: Revisa el mapa con la bencineras más baratas en Chile

A continuación te enseñamos cómo encontrar la estación de servicio más económica cerca de tu casa.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer los detalles de la nueva alza en el precio de los combustible, los cuáles comenzarán a regir a contar de este jueves 20 de agosto.

Ante otro golpe al bolsillo, te enseñamos a buscar la bencinera más económica según tus preferencias.

Nuevos precios en el combustible a contar de este jueves 20 de agosto

Según se dio a conocer en Enap.cl, la gasolina de 3 y 97 octanos, además del diésel fueron los principales afectados en esta alza, mientras que el GLOP de uso vehicular bajó su precio. El detalle de estos es:

Gasolina de 93 octanos : +34,8 $/lt.

: +34,8 $/lt. Gasolina de 97 octanos: +34,8 $/lt.

+34,8 $/lt. Kerosene : Sin cambios.

: Sin cambios. Diésel : +97,4 $/lt.

: +97,4 $/lt. GLP de uso vehicular: -16,8 $/lt.

Así funciona Bencina en Línea, la página para buscar combustible más barato

La página web Bencina en Línea cuenta con un buscador en que los usuarios pueden especificar la empresa de combustible de su preferencia y el sector que te interese.