“El diablo siempre…”: Madre de Luis Jiménez lanza lapidario mensaje tras infidelidad de su hijo con Cote López

Elsa Garcés estaría viajando a Qatar para reunirse con su hijo y su nieto menor, luego de darse a conocer la infidelidad a Gala con Cote López.

Este miércoles, la madre de Luis Jiménez, Elsa Garcés, lanzó un lapidario mensaje a través de sus redes sociales, luego de darse a conocer la infidelidad a Gala Caldirola con Cote López.

La publicación se realizó en el aeropuerto y la periodista Cecilia Gutiérrez insinuó que la mujer estaría viajando a Qatar a reunirse con su hijo.





¿Qué dijo la mamá de Luis Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, Elsa publicó una selfie en el Aeropuerto de Santiago y escribió: “El diablo siempre metiendo la cola”.

Al respecto, Gutiérrez insinuó que la mujer estaría viajando a Qatar: “Y para los que reparan que está en el aeropuerto, así es. Adivinen para dónde va…”.

Cabe destacar que, tras admitir la infidelidad a Gala, Luis expuso: “No estoy enamorado de ella y tampoco tengo ningún sentimiento romántico hacia ella”, en referencia a Cote López.

“No existe ni existirá una relación sentimental entre nosotros. Esa posibilidad está completamente descartada”, aseguró.

Finalmente, Jiménez dejó en claro que “hoy tampoco existe una relación personal entre nosotros. Por ser la madre de mis hijos, cualquier comunicación que exista será únicamente la necesaria y por los canales que correspondan”, cerró.

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