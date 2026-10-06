Hallan cuerpo de tripulante que desapareció tras caer al mar en Talcahuano

El hallazgo se produjo tras varios días de búsqueda y en medio de complejas condiciones meteorológicas, con fuertes vientos que dificultaron las labores de los equipos de emergencia.

El cuerpo de Darwin Baidal, ciudadano ecuatoriano de 50 años que permanecía desaparecido desde el viernes, fue encontrado este martes durante un operativo desplegado en las costas de Talcahuano, en la región del Biobío.

El hallazgo se produjo tras varios días de búsqueda y en medio de complejas condiciones meteorológicas, con fuertes vientos que dificultaron las labores de los equipos de emergencia.

El hombre había caído al mar mientras se desplazaba junto a otro tripulante en un bote inflable tipo Zodiac. Ambos habían salido desde una embarcación ecuatoriana encallada en la zona para buscar alimentos, agua y otros suministros.





Al regresar, las adversas condiciones del tiempo habrían provocado el volcamiento del bote. El otro hombre intentó rescatar a Baidal, pero no logró alcanzarlo y consiguió sobrevivir a la emergencia.

El operativo de búsqueda involucró a personal de la Guardia Marítima, PDI y Carabineros. Tras ser avistado el cuerpo durante esta jornada, las condiciones del mar complicaron su recuperación y, según se informó desde el lugar, hubo varios intentos antes de concretar el rescate.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hasta dependencias de la Gobernación Marítima de Talcahuano para continuar con los procedimientos correspondientes.