03/ 10/ 2026 11:00

Encuentran a uno de los tripulantes que cayó al mar en Talcahuano: Armada busca a segunda persona

Durante este sábado continúa el operativo de búsqueda de la Armada para dar con un ciudadano ecuatoriano que desapareció tras caer de un bote en Talcahuano. Una aparente mala maniobra hizo que dos tripulanes cayeran al agua mientras iban rumbo a conseguir víveres el pasado viernes, sin embargo, las autoridades solo lograron encontrar a una de estas persona en las primeras horas, por lo que se sigue trabajando en el lugar.