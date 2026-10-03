Mane Swett reaparece en redes con enigmática foto tras audiencia clave por tuición de su hijo

La actriz se enfrentó a una nueva audiencia judicial para obtener la tuición de su hijo de 14 años, quien se encuentra viviendo con su padre desde diciembre de 2022.

La actriz Mane Swett reapareció en redes sociales tras viajar a Nueva York para enfrentarse a una nueva instancia judicial por la tuición de su hijo de 14 años.

Recordemos que en agosto de este año se reabrió la causa de la chilena, luego de que la Corte Suprema del Estado de Nueva York dejara sin efecto una resolución anterior que había favorecido al padre del niño, el estadounidense John Bowe, en una pelea legal que partió en el 2022.





Mane Swett reaparece en tras audiencia en Nueva York

A través de sus historias de Instagram la actriz compartió una enigmática fotografía de su mano en las calles de Estados Unidos, en la que escribió un escueto mensaje.

“Señal de vida“, el hashtag #resistemamá y la ubicación de Nueva York fue la pista que publicó, sin embargo, no expresó más detalles sobre los resultados de la audiencia.

Con anterioridad Swett compartió un video que hablaba sobre la adopción y la posibilidad de darle una familia a un niño sin hogar, no obstante, tampoco ahondó sobre el tema de la custodia de su hijo.

La historia de Mane Swett en Nueva York: