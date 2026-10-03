“Va a ser una semana muy compleja”: Pronostican lluvias para los próximos días en zona centro-sur del país

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, hizo un llamado a preparar los paraguas, abrigos e incluso las botas de agua.

¡Eduardo Sáez lo pronosticó y se cumplió! Este sábado, el meteorólogo de Chilevisión abordó las fuertes lluvias e incluso granizos que hubo en la Región Metropolitana.

Además, el experto ratificó que las precipitaciones se mantendrán durante los próximos días, haciendo un llamado a sacar abrigos, paraguas y botas de agua.





El tiempo en Santiago para la próxima semana

Respecto de las temperaturas para este sábado 3 de octubre, habrá una máxima de 20 grados con cielo nublado que pasará a parcial, casi despejado y luego se volverá a nublar.

“Solamente la posibilidad de que caigan precipitaciones en la tarde”, detalló el meteorólogo, mientras que “mañana es un poquito más probable; de hecho, es en el sector oriente”, con gotas dispersas más al centro de Santiago y con cielos nublados.

Para la próxima semana, Sáez explicó:

Lunes 5: Aumentarán las temperaturas, con 21 grados de máxima, pero con chubascos durante la tarde.

Martes 6: “Habrá una lluvia más intensa” , explicó, con acumulación de agua de 20 mm y una máxima de 16 grados.

, explicó, con acumulación de agua de 20 mm y una máxima de 16 grados. Miércoles 7: Durante la madrugada se registrarán lluvias y subirán las temperaturas a 19 grados de máxima durante el día.

“Pero reitero, va a ser una semana muy compleja, así que a preparar abrigo, a preparar paraguas” , dijo el meteorólogo, que también destacó la necesidad de usar botas de agua.

¿Qué pasará en el resto del país?

En cuanto al norte del país, se mantendrá con nubosidad parcial, mientras que de la región de Valparaíso hasta el Maule, habrá nubes sin posibilidad de precipitaciones con máximas de 18 grados en promedio.

“Debiésemos tener la mayor concentración de lluvia en Los Ríos y en Los Lagos”, explicó Sáez, quien descartó que las precipitaciones se detengan en el sur del país.

Respecto de las razones, comentó: “Está súper complicado porque en este momento tenemos una sucesión de sistemas frontales que van a estar pasando”, y finalmente concluyó: “Esto todavía no va a parar”.