“Me da un poquito de pudor”: Gustavo Becerra sufrió robo tras funeral de un amigo en Estación Central
El actor relató los hechos en su cuenta de Instagram y pidió ayuda tras revelar que le sustrajeron su camioneta, cuyas cuotas aún no están pagadas.
Este viernes, el actor Gustavo Becerra reveló que fue víctima del robo de su camioneta en la comuna de Estación Central.
Becerra se encontraba en el funeral de un amigo durante la jornada en que ocurrieron los hechos y pidió ayuda para recuperar el vehículo.
¿Qué dijo Gustavo Becerra?
A través de su cuenta de Instagram, Becerra admitió: “Me da un poquito de pudor hacer este video”, sin embargo, tras la insistencia de sus colegas, decidió buscar ayuda.
En esa misma línea, explicó: “El día martes fui al funeral de un amigo, me pongo a almorzar cerca de Estación Central en un restaurante y me roban mi camioneta; es una camioneta Maxus plateada del año 2022″.
El actor hizo el procedimiento correspondiente y el vehículo ya figura con encargo por robo: “Yo sé que esto le ha pasado a mucha gente”, indicó.
Sin embargo, Gustavo mencionó que “en realidad es una herramienta de trabajo” e incluso todavía falta “una cuota por pagar”.
“Nunca está de más aprovechar las redes que uno tiene para poder difundir si es que alguien pudiese ver mi camioneta por ahí”, detalló Becerra.
Finalmente, el actor concluyó: “Desde ya, gracias por cualquier información”, mientras que sus seguidores lamentaron lo sucedido.
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