Hombre muere tras incendiar departamento de su pareja luego de amenazarla en San Miguel

Personal de Carabineros y Bomberos debieron acudir a la emergencia.

Durante la mañana de este domingo, un hombre murió en la comuna de San Miguel tras prender fuego en el departamento de su pareja.

Los hechos ocurrieron a eso de las 09:30 horas en el sector de la calle Salesianos, cuando una mujer denunció a Carabineros que su pareja la estaba amenazando con quemar su departamento.





Los antecedentes del hecho

El hombre habría portado un arma blanca y en medio de las amenazas, ella alcanzó a salir del lugar junto a sus hijas, quedando el individuo en su interior.

Al respecto, el mayor Pablo Anders de Carabineros indicó: “La víctima se encontraba junto a sus dos hijas menores en conserjería y solicitaba apoyo, ya que había recibido amenazas”.

En esa misma línea, agregó: “Ante la negativa de salir de este sujeto, se activó el protocolo (…) y en este intertanto se empieza a ver por la parte baja de la puerta una llama de color anaranjado”.

El incendio comenzó mientras llegaba al lugar el equipo negociador y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros; por lo que se dio aviso a Bomberos.

Una vez que los equipos de emergencia lograron entrar al inmueble, constatan que el hombre estaba muerto.

Actualmente, personal policial se encuentra en la zona realizando las diligencias correspondientes para aclarar los hechos.