El equipo de Reportajes a Fondo accedió a un informe elaborado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric para el traspaso a la nueva administración. El documento detalla la clasificación de los recintos de salud según su nivel de criticidad frente a hechos de violencia y advierte que, pese a las medidas implementadas, las agresiones aumentaron entre 2023 y 2025. Por su parte, la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, se mostró contraria a la instalación de puntos fijos de Carabineros como única medida en los establecimientos de salud y se inclinó por reforzar los patrullajes preventivos para enfrentar estos episodios.

Insultos, amenazas y hasta golpes son parte de la realidad que denuncian vivir a diario funcionarios de distintos Cesfam del país. Estos episodios de violencia marcaron una de las principales problemáticas en materia de salud durante la gestión de Gabriel Boric y hoy, bajo la administración del presidente José Antonio Kast, continúan a la orden del día.

Un equipo de Reportajes a Fondo tuvo acceso a un informe elaborado por el Ministerio de Salud durante el gobierno del expresidente Boric, que da cuenta de los esfuerzos por reducir las agresiones contra el personal de salud. El documento, entregado al nuevo gobierno, reconoce que, pese a todas las medidas implementadas, las agresiones aumentaron.

Categorización según peligrosidad

Por primera vez, la subsecretaría de Redes Asistenciales elaboró la clasificación según criticidad de los recintos de salud. De esta forma, se pudo determinar cuál es la dotación policial que se estima necesaria según la categoría.

La categorización se basó en las siguientes variables: número de ataques sufridos en cada centro de salud, características del establecimiento (presencia de urgencia y nivel de complejidad), registro de incidentes delictuales en radio de 200 metros alrededor del centro, y análisis de vulnerabilidad territorial.

De esta forma, se clasificaron establecimientos en cinco niveles:

Extremo : Punto fijo 24 horas

: Punto fijo 24 horas Muy Alto : Punto fijo nocturno o en tramo horario priorizado

: Punto fijo nocturno o en tramo horario priorizado Alto : Vigilancia especial cada 6 u 8 horas

: Vigilancia especial cada 6 u 8 horas Medio : Vigilancia especial al menos 2 veces al día

: Vigilancia especial al menos 2 veces al día Bajo: Vigilancia especial conforme a disponibilidad de medios

La clasificación analizó 127 recintos de atención primaria y quedó repartida así:

Extremo: 9 centros (4 con punto fijo, 5 con vigilancia especial)

(4 con punto fijo, 5 con vigilancia especial) Muy Alto: 26 centros

Alto: 35 centros

Medio: 35 centros

Bajo: 22 centros

Por otro lado, en la Red Hospitalaria “se implementaron acciones con servicios diarios de punto fijo en 46 hospitales categorizados como extremos y vigilancia especial en los 16 hospitales restantes de la categorización”, explica el documento.

Episodios de violencia aumentaron

El documento advierte que, pese a los avances significativos en la categorización de los centros y la inversión en medidas preventivas, las agresiones continuaron en aumento.

En concreto, pasaron de 9.727 casos registrados en 2023 a 10.407 en 2024 , lo que equivale a un promedio de 28,5 agresiones diarias durante el último año.

Estas cifras evidencian que, si bien las medidas implementadas han fortalecido la respuesta institucional y las capacidades preventivas, “no han logrado reducir la incidencia del fenómeno”, concluye el informe.

De igual manera, entre enero y junio 2025 se registraron 6,513 agresiones en total (promedio 36.2 diarias), con la siguiente distribución:

Los subtipos de agresión más frecuentes fueron:

Insultos o garabatos (2,234 casos)

(2,234 casos) Amenazas u hostigamientos (1,647)

(1,647) Golpes/patadas/empujones (743)

(743) Burlas o descalificaciones (733).

(733). Agresiones con arma blanca (16 casos) y arma de fuego (6 casos).

El 68% de las agresiones ocurre en Atención Primaria de Salud (APS) y el 32% en hospitales. En la APS predominan las agresiones verbales (79%), mientras que en los hospitales las agresiones físicas son más frecuentes y graves. Las mujeres concentran el 72% de las víctimas y los TENS son el estamento más afectado.

¿Qué está haciendo la gestión actual?

El informe elaborado durante la gestión de Boric concluye que la actual administración recibiría una infraestructura institucional de seguridad “significativamente fortalecida” respecto a marzo de 2022, incluyendo un modelo para categorizar 127 centros de Atención Primaria y 46 hospitales según su criticidad, con una asignación diferenciada de vigilancia policial.

Subsecretaria Giannini: en contra de carabineros punto fijo como única medida; a favor de patrullajes preventivos

Consultada por CHV Noticias, la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, reconoce que la violencia en los centros de salud es una preocupación del gobierno, pero sostiene que “no hay un alza en los ataques en los Cesfam ni en los centros de salud” en lo que va de 2026.

La autoridad defiende el patrullaje preventivo y focalizado por sobre los puntos fijos de Carabineros. Explica que un punto fijo requiere alrededor de ocho efectivos por turno, mientras que el patrullaje permite cubrir más territorio y prevenir delitos. “La estrategia más efectiva en términos operativos es que Carabineros esté en la calle haciendo prevención”, señala.

Giannini afirma que los delitos de mayor connotación social han disminuido, aunque reconoce que la naturaleza de la violencia cambió, con hechos más violentos y nuevas formas de comisión. Por ello, plantea la necesidad de estrategias más focalizadas, coordinadas y basadas en evidencia.

La subsecretaria sostiene que el objetivo es reducir tanto la delincuencia como la sensación de inseguridad, aunque reconoce que ello no se logra de un día para otro.