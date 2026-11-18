La cartera liderada por Fernando Rabat no resolvió su petición de reconocimiento del beneficio, luego de que la Comisión de Reducción de Condena de Valparaíso lo excluyera del proceso de evaluación.

La Corte Suprema confirmó una resolución que exige al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidir si rebajará una pena a un hombre condenado por violación reiterada a una menor de edad o rechazará su solicitud.

La decisión de respaldar un fallo dictado el 5 de noviembre por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se conoce tras anuncio del Ejecutivo de la suspensión de todos los decretos de rebaja de condena.

Corte Suprema exige al Ministerio de Justicia decidir si rebajará o rechazará pena a pederasta

Víctor Manuel Alarcón Torres, de 54 años, cumple una pena de cinco años y un día en el Centro de Detención Preventiva de Limache por la violación de una adolescente de 14 años, según consignó Biobio.

La Comisión de Reducción de Condena de Valparaíso lo excluyó del proceso de evaluación por el tipo de delito. Por esa razón, su abogado recurrió a la justicia y presentó un primer recurso de amparo, que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.





Cuando el Ministerio de Justicia no resolvió su petición de reconocimiento del beneficio, su defensa presentó un recurso de amparo contra la cartera.

En él, acusó una privación ilegal de libertad por la demora en dictar el decreto de un beneficio que le habría permitido adelantar su fecha de salida de prisión al 26 de octubre de este año.

El 5 de noviembre, la Corte ordenó al ministerio resolver la solicitud en un plazo de 24 horas. Sin embargo, la cartera liderada por Fernando Rabat argumentó que la Ley 19.856 no establece un plazo para tomar una decisión.

Pese a ello, este martes la Segunda Sala de la Corte Suprema declaró que el Ministerio de Justicia deberá resolver a la brevedad la petición de Víctor Alarcón sobre el decreto.