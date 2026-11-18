El sujeto acusado de matar al adolescente fue formalizado y dejado en prisión preventiva este miércoles. Luego de la audiencia, el Ministerio Público dio a conocer nuevos detalles sobre el caso que conmocionó a la comuna de Toltén.

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización del sujeto de 24 años acusado de disparar y matar a Mateo Mella, un adolescente de 15 años que cursaba primero medio en el sector de Queule, región de La Araucanía.

El hecho habría ocurrido luego de que el auto en el que iba Mateo junto a sus amigos, conducido por el padre de uno de ellos, atropellara por accidente a un perro. El conductor retrocedió para ver cómo se encontraba el can y el dueño del animal disparó contra el auto, alcanzando y dando muerte al adolescente.

Por su parte, el presunto autor fue dejado en prisión preventiva. Según señaló el alcalde de la comuna, Guillermo Martínez, el sujeto habría llegado hace un tiempo a Toltén desde la región Metropolitana, y “comenzó a dar evidencia de tener conductas relacionadas con la venta de drogas”, señaló.





Revelan nuevos antecedentes de la muerte de Mateo

El caso ha conmocionado a la comunidad de Toltén, declarando duelo comunal y generando emotivas despedidas de parte de la familia, vecinos y compañeros de colegio de Mateo, quien era conocido por ser un joven sociable y alegre.

Tras la audiencia, la Fiscal jefe de Pitrufquén, Magna Gómez, reveló que, además de la prisión preventiva, a la familia de Mateo “se le otorgó la medida preventiva de rondas periódicas de Carabineros a su domicilio para salvaguardar su integridad”.

La autoridad detalló que “el abogado querellante representante de las víctimas señaló que la familia habría recibido hostigamiento y para prevenir futuras amenazas “.

El Ministerio Público también dio a conocer que el arma que se usó para el ataque aún no ha sido encontrada. El atacante fue formalizado por los delitos de homicidio simple, porte ilegal de arma y disparos injustificados en la vía pública.