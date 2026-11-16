Según relatos de testigos, el joven de 15 años había pasado una tarde con amigos y el padre de uno de ellos los llevaba de regreso a sus casas cuando atropelló por accidente a un perro. Fue ahí cuando el dueño del can disparó contra el vehículo.

Indignación ha causado en la comunidad de Queule, comuna de Toltén, el homicidio de un adolescente de 15 años, quien iba a bordo de una camioneta que atropelló a un perro y recibió un disparo de parte del dueño del can.

Según informaron testigos, el hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas del domingo, cuando el joven volvía a su casa luego de pasar una tarde jugando PlayStation con sus amigos. Tras esto, el padre de uno de ellos los trasladaba en su automóvil a sus casas.

Fue en ese contexto que el vehículo habría atropellado a un perro, cuyo dueño se precipitó a la calle para increpar al conductor. En medio del incidente, el hombre habría emitido una serie de disparos, y uno habría alcanzado al menor de edad en la cabeza, causándole la muerte unas horas después.





Lo que se sabe del joven que murió baleado en Toltén

La víctima era Mateo Andrés Mella Donoso, un joven de 15 años que vivía y estudiaba en un liceo de la localidad de Queule en la región de La Araucanía.

Los vecinos, familiares y amigos de Mateo se manifestaron este lunes frente a la casa de Mateo, exigiendo justicia contra el agresor, un hombre de 24 años, quien pese a haber intentado darse a la fuga, logró ser detenido por Carabineros.

En medio de la manifestación, amigos de Mateo relataron que habían pasado una tarde tranquila jugando Play Station, y que nunca imaginaron lo que pasaría después.