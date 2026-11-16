En conversación con Reportaje A Fondo de CHV Noticias, Marjorie entregó detalles de su exhaustiva campaña para dar con el paradero de Héctor Godoy, quien abusó a su hija de manera reiterada por más de 5 años. El reportaje completo esta noche en CHV Noticias Central.

Héctor Godoy es el nombre del camionero de Paine que está prófugo de la justicia tras ser condenado a 10 años de cárcel efectiva por abusar sexualmente de manera reiterada a su sobrina menor de edad durante más de cinco años.

Tras esto, la madre de la víctima encabeza una búsqueda, contra viento y marea, que ha incluido una intensa campaña en redes sociales y también en las calles, donde suele repartir volantes con el rostro del violador.

Marjorie, quien busca encontrar al agresor de su hija, conversó con el equipo de Reportaje a Fondo de CHV Noticias y reconstruye la historia del abuso que hoy tiene a su autor desaparecido y evadiendo la prisión . El reportaje completo esta noche en CHV Noticias Central.

Mamá de víctima acusa que violador amenazó a su hija

De acuerdo con su relato, todo comenzó el 16 de julio de 2021 cuando se enteró que Godoy abusó a su hija desde los 9 a los 14 años. Esa misma jornada fue cuando interpuso una denuncia.

“Ese día llegó toda la familia del agresor a reventar nuestra casa en represalia por poner esta denuncia, porque literalmente para ellos es inocente, para ellos mi hija se equivocó, mi hija se confundió”, recordó.

Aquel fue el inicio de un largo proceso judicial que vino con el hostigamiento de la propia familia de la pequeña. Según relató, debieron abandonar su hogar ante las graves amenazas que recibían.

“Tuvimos que salir de ahí por las amenazas de muerte que hasta el día de hoy que recibimos por parte de la familia de Héctor Godoy, porque él siempre le dijo a mi hija que el día que ella hablara la iba a matar , que ella si hablaba iban a haber problemas”.





Condenado vivía a 20 metros de la casa

En el reportaje Marjorie también explicó el vínculo que ella y su hija mantenían con el prófugo: “Vivíamos en una parcela toda la familia de mi esposo, su madre y su hermano. Héctor Godoy es casado con la hermana mayor de mi esposo“.

Continuó: “La tía de mi hija (su cuñada) cuidaba a mi hija, la recibía de su escuelita rural de allá de Paine y era en ese momento en que ella cuidaba a mi hija. Iba a jugar con su prima, hija de Héctor Godoy”.

“Y los abusos eran en la casita de muñecas que estaba en la casa de Héctor Godoy Cortés. También al interior de la casa, en el patio delantero. A los dos días de la denuncia nos enteramos que había otra víctima, una niña que también iba a jugar a su casa”.

El reportaje completo esta noche en CHV Noticias Central.

Revisa un adelanto de la entrevista: