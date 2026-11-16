16/ 11/ 2026 19:17

VIDEO | Tiernos transeúntes: familia de patitos detuvo el tránsito para cruzar calle en Lampa

Un inesperado momento sorprendió a un grupo de automovilistas que transitaban la mañana de este lunes por una calle de la comuna de Lampa. Se trató de una madre pata junto a sus patitos, que detuvieron el tránsito para luego cruzar tranquilamente al otro lado de la vía. En el registro se muestra a todos los vehículos detenidos a la espera de que este grupo de transeúntes termine su recorrido, para luego retomar sus viajes.