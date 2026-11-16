“Fue humillante”: Denise Rosenthal recordó feroz “gritoneo” de un actor en sus inicios en la TV

La cantante habló por primera vez del tenso episodio que habría vivido con un compañero de elenco en plena grabación de una teleserie. “Me sentí muy violentada, fue super fuerte”, sineró.

Denise Rosenthal recordó un tenso episodio que vivió en sus primeros años en televisión. Según expuso la artista, un actor la habría gritoneado en plena grabación de una teleserie.

“Nunca he contado esto, pero una vez en una teleserie un actor me trató como la m…”, relató la cantante en el podcast 2 Completos y 1 Wantán.

La artista explicó que estaban grabando una escena grupal cuando un compañero de elenco empezó a intervenir. “Era como la cuarta vez que hacíamos la escena y este actor empezó a dirigir a todos los otros, diciendo lo opuesto a lo que quería hacer el director”, recordó.

Tras varios intentos, Rosenthal decidió intervenir. “Ya a la sexta vez estábamos todos chatos y yo dije: ‘¿Les parece si seguimos la instrucción del director?’”.





“Me sentí muy violentada”

Esta sugerencia habría provocado la furia del actor. “Se desbordó, me empezó a gritar “ ‘¿Qué te crees? Este es mi primer protagónico y tú ni siquiera estudiaste teatro ’”, contó. Rosenthal no identificó al compañero en el relato.

La intérprete de Agua Segura recordó que por entonces tenía cerca de 20 años y ya había tenido varios papeles protagónicos.

“Yo tenía como 20 años, o sea, chica, estaba recién partiendo en la industria. Pero ya llevaba varias series, experiencias, protagónicos y eso igual le picaba en el cu… a mucha gente”, sostuvo.

“Me sentí muy violentada, fue super fuerte. Era chica y fue humillante”, dijo Rosenthal. Además, explicó que en ese momento le costaba sentirse parte del gremio.

Entre risas y sin revelar la identidad del actor, la cantante cerró el momento diciendo que “fue muy incómodo y me puse a llorar brígido, no supe cómo reaccionar ni defenderme”.