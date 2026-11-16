Michelle Carvalho rompe en llanto al revelar un gran logro en su proceso de baja de peso

La influencer se emocionó al contar su experiencia en sus historias de Instagram. “Es difícil. Empecé el tratamiento a finales de mayo y ha sido un proceso largo”, contó.

Michelle Carvalho rompió en llanto al sincerarse sobre su proceso de baja de peso, el que, según contó, ha sido éxitoso.

La influencer compartió su experiencia y reveló un gran logro a través de sus historias de Instagram, la noche de este domingo.

“Estaba mostrando mis exámenes al doctor y pasé de obesidad grado 2 a sobrepeso. Bajé 21 kilos” , comentó con emoción.

En ese contexto, Carvalho reconoció que “es difícil. Empecé el tratamiento a finales de mayo y ha sido un proceso largo, hay meses en los que uno no avanza”.





“Pero hay que confiar en que todo saldrá bien, y si yo pude, ustedes también pueden“, agregó dirigiéndose a sus seguidores.

Asimismo, la ganadora de Gran Hermano 2 precisó que “es fundamental tener un acompañamiento médico y psicológico”.

Respecto a cómo ha llevado el proceso, Michelle contó que “saco motivación y voy al gimnasio cuatro a cinco veces por semana”.

“Quiero que se inspiren, que sepan que sí se puede. Ustedes me van a acompañar a bajar mis últimos 10 kilos”, afirmó sobre su próxima meta.

Mira los videos de Michelle Carvalho acá





