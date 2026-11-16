16/ 11/ 2026 11:49

Niño de 7 años fue arrastrado y terminó con fractura: cantante urbano fue autor de violento robo

Un niño de solo 7 años resultó con fracturas tras ser arrastrado por un delincuente que robó el vehículo con el menor en su interior. Según la investigación, el responsable sería un adolescente de 17 años que además es cantante urbano llamado El Ruskito Alemán. Con 18 años, el imputado enfrentó a la justicia, pero como cometió el delito siendo menor de edad, quedó sujeto a las disposiciones de la ley de responsabilidad penal adolescente.