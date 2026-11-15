Escándalo en La Serena tras detención de concejal: habría perseguido a mujer en la calle mostrando sus genitales

Alejandro Astudillo fue formalizado por el delito de abuso sexual por sorpresa tras haber sido denunciado la noche de este sábado.

El concejal de La Serena, Alejandro Astudillo, (actual RN, exrepublicano), fue formalizado este domingo por el delito de abuso sexual por sorpresa, luego de haber sido detenido la madrugada del domingo acusado de exhibir sus genitales en la vía pública.

El Juzgado de Garantía de La Serena decretó las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la denunciante, su domicilio, lugar de trabajo o estudio, además de un arraigo nacional.

El tribunal estableció un plazo de investigación de 40 días para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, cerca de las 21:00 del sábado, Astudillo habría seguido a una mujer que caminaba por el sector de la Plaza de Armas.

En ese contexto, el edil se habría aproximado a ella con el torso desnudo y el cierre de su pantalón abierto. El Ministerio Público sostuvo que, sin su consentimiento, el concejal rozó con sus genitales el cuerpo y las vestimentas de la víctima.

Tras la denuncia, pasada la medianoche Carabineros procedió a detener a Astudillo, quien habría estado bajo los efectos del alcohol.





Astudillo fue denunciado por presunto acoso sexual en 2025

El concejal Astudillo formó parte del Partido Republicano hasta agosto de 2025, cuando la colectividad suspendió su militancia luego de haber sido denunciado por presunto acoso sexual.

La directiva regional del partido en Coquimbo emitió una declaración pública en ese entonces: “Los hechos podrían ser constitutivos de transgresiones a los Principios y Estatutos de nuestro partido. Se realizó una denuncia al Tribunal Supremo que decretó la suspensión inmediata de los derechos como militante”.

“Esperamos que los hechos denunciados sean investigados prontamente por las autoridades competentes y condenamos, como siempre, toda acción que contravenga nuestros principios y la integridad de las personas”, agregó.

Actualmente, Astudillo milita en el partido de Renovación Nacional (RN), desde donde hasta el momento de esta nota no se han pronunciado públicamente sobre lo sucedido.

Tras conocerse los hechos, un grupo de nueve concejales de la comuna emitió una declaración pública donde abordaron lo sucedido. En el escrito, dijeron esperar que “las instituciones actúen, que se esclarezcan los graves hechos denunciados y que se cautelen los derechos de todas las posibles víctimas que hubieran sido afectadas”.

El medio regional El Día, documentó la salida del concejal de tribunales tras la audiencia de formalización.

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