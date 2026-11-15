“Mi otra mitad, mi cómplice y mi todo”: Tati Fernández y Oliver Borner compartieron emotivos registros de su matrimonio

La celebración contó con la participación de artistas como La Combo Tortuga y Pailita, mientras que Tati hizo su propio show de baile.

Este sábado, Tati Fernández y Oliver Borner contrajeron matrimonio en una emotiva ceremonia tras siete años de relación.

El evento se hizo al aire libre, donde la pareja estuvo acompañada de sus amigos y familia, pero también de influencers y artistas que iban desde La Combo Tortuga hasta Pailita.





Tati Fernández y Oliver Borner se casaron

“El sí más bonito de nuestras vidas”, dice la primera publicación de la pareja en Instagram, donde aparecen posando con la libreta de matrimonio.

En el segundo registro, detallaron: “Nunca olvidaremos este momento… gracias por estar con nosotros” y aparecen momentos de la ceremonia, como Oliver junto a su madre y la emoción de él al ver a Tati entrar al altar junto a su padre.

La pareja también publicó parte de sus votos matrimoniales, donde Fernández comentó: “Gracias por siempre estar para mí, por amarme, cuidarme, hacerme reír y por permitirme entrar en tu vida un 21 de junio de 2019 en esa primera cita que tuvimos en el mall. Te amo”.

“Porque el amor que siento por ti es mucho más que estar enamorado” , agregó, mientras que Oliver la definió como “mi otra mitad, mi cómplice y mi todo”.

Además, indicaron: “La vida nos ha regalado muchas cosas bonitas, pero encontrarnos siempre será una de nuestras favoritas”.

En cuanto a la celebración, esta se realizó en un lugar techado con un gran escenario y un animador que incluso sorteó premios para los asistentes.

Además, La Combo Tortuga, una de las agrupaciones favoritas de ambos, hizo un show completo al igual que el artista urbano, Pailita.

Finalmente, en las historias de Instagram, Tati mostró que realizó su propio show de baile, cuyo video prometió que subiría pronto.

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