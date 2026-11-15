Santiago Parade 2026: las imágenes que dejó la marcha por la igualdad LGBTIQ+

La conmemoración realizada en la Alameda por el Día Nacional de la Diversidad, conocido también como el Día Nacional del Orgullo, quedó registrada en coloridas y potentes fotografías.

Durante la tarde de este sábado se realizó una nueva edición de Santiago Parade, la Marcha por la Igualdad LGBTIQ+, movilización convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Esta conmemoración por el Día Nacional de la Diversidad, que busca visibilizar las demandas de las diversidades sexuales y de género, quedó registrada en coloridas y potentes fotografías.





Algunas de ellas muestran un cartel personificado como Patricia Maldonado, figura televisiva que ha sido crítica por el movimiento LGBTIQ+.

A principios de este año, la panelista se dirigió con dichos transfóbicos a Trinidad Cerda, influencer y exGran Hermano que habló de su proceso de transición de genero públicamente: “Usted es hombre. Se ve bastante bien, pero es hombre”.

En ese entonces, Movilh arremetió contra Maldonado y consideró que sus palabras fueron “deshumanizantes, odiosas y gratuitas, de una comentarista que ha usado y abusado de la tribuna televisiva para incitar a la violencia contra las personas trans”.

Esta vez, en la Marcha por la Igualdad, quienes salieron a las calles y se unieron al bloque trans que avanzó por la Alameda, también dijeron “basta”. “Mi educación, mi derecho”, era una de las consignas utilizadas en los carteles.

Revisa las imágenes que dejó Santiago Parade: la Marcha por la Igualdad LGBTIQ+