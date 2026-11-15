Santiago Parade 2026: las imágenes que dejó la marcha por la igualdad LGBTIQ+
La conmemoración realizada en la Alameda por el Día Nacional de la Diversidad, conocido también como el Día Nacional del Orgullo, quedó registrada en coloridas y potentes fotografías.
Durante la tarde de este sábado se realizó una nueva edición de Santiago Parade, la Marcha por la Igualdad LGBTIQ+, movilización convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
Esta conmemoración por el Día Nacional de la Diversidad, que busca visibilizar las demandas de las diversidades sexuales y de género, quedó registrada en coloridas y potentes fotografías.
Algunas de ellas muestran un cartel personificado como Patricia Maldonado, figura televisiva que ha sido crítica por el movimiento LGBTIQ+.
A principios de este año, la panelista se dirigió con dichos transfóbicos a Trinidad Cerda, influencer y exGran Hermano que habló de su proceso de transición de genero públicamente: “Usted es hombre. Se ve bastante bien, pero es hombre”.
En ese entonces, Movilh arremetió contra Maldonado y consideró que sus palabras fueron “deshumanizantes, odiosas y gratuitas, de una comentarista que ha usado y abusado de la tribuna televisiva para incitar a la violencia contra las personas trans”.
Esta vez, en la Marcha por la Igualdad, quienes salieron a las calles y se unieron al bloque trans que avanzó por la Alameda, también dijeron “basta”. “Mi educación, mi derecho”, era una de las consignas utilizadas en los carteles.