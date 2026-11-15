“Me mintieron”: Naya Fácil arremete contra quienes la culpan por comprar “propiedad no habitable”

La influencer hizo hincapié en que cuando le vendieron la propiedad no le hablaron de este problema.

Este domingo, Naya Fácil arremetió contra quienes la criticaron por la filtración que sufre en su penthouse ubicado en la comuna de Las Condes.

La influencer había comentado en las últimas horas que el parche que le hicieron en el techo no funcionó y, cuando volvió de su viaje a Curazao, el inmueble había vuelto a filtrar agua a través del techo.

En esa misma línea, acusó al exdueño de la propiedad de no entregar una respuesta, lo que ha traído consecuencias, puesto que el problema no se ha reparado.

“Me entregó una propiedad no habitable ; no puedo ocupar mi baño (…) Mi hermana lleva viviendo abajo casi dos meses por culpa de esta filtración”, relató Naya.





Al respecto, Naya compartió una captura de pantalla donde aparecen usuarios criticándola por no haberse percatado antes de esta situación.

“Bien tontina, compra sin hacer una revisión. Los aires de grandeza se vuelven; pagaron la ambición por aparentar lo que no es” , dice uno de ellos.

Además, otro usuario expuso: “Eso pasó porque te encaprichaste con la vista y el sector, ya la compraste y firmaste la compraventa”, mientras que hay un comentario que dice: “Ya, pero ella quería vivir en penthouse”.

Mientras que una persona le recomienda contratar una empresa de impermeabilizaciones, otra aseguró: “Por eso lo vendió”, respecto del dueño anterior.

Naya arremetió contra estos comentarios y señaló a través de su cuenta de Instagram: “Qué heavy, como la culpable soy yo por comprar una propiedad que me dijeron que estaba en condiciones óptimas de vivir”.

“O sea, me mintieron. Es increíble estos comentarios; el tema es otro, pero al parecer estas personas no lo entienden”, indicó la influencer.

Cabe destacar que Naya dejó en claro que tiene grabaciones e imágenes, por lo que evaluará si puede ejercer acciones legales contra el exdueño, a quien acusa de no haberle informado de este problema en el inmueble a la hora de venderlo.

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