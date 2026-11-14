“El cachetazo de mi vida”: la sentida disculpa de Naya Fácil tras cuestionados dichos sobre feriados

“Cuando dicen que ‘ella ni siquiera ha estudiado’, tienen toda la razón, po’, mis haters (…) ‘No se ha levantado a las 6 de la mañana’, toda la razón”, reconoció la influencer.

Este sábado, Naya Fácil se sinceró con sus seguidores y se disculpó con el público por las polémicas que han generado sus dichos en los últimos meses.

La influencer reconoció que las repercusiones que trajeron sus dichos sobre los feriados fueron la “funa” que más le afectó, dándole incluso miedo, puesto que la gente la increpaba en la calle.

¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya expuso que hubo un periodo en que se “nubló” y comenzó a reflexionar sobre por qué los comentarios negativos hacia ella han ido en aumento.

“No es que se te suban los humos, sino que nadie te enseña”, comenzó diciendo la joven, quien mencionó: “Yo no traigo valores ni de mi casa; los valores que yo tengo hoy en día los he ido aprendiendo poco a poco”.

La influencer reconoció que “hay gente que día a día se sacrifica y yo siempre lo supe; yo lo viví en mi infancia, entonces no sé en qué etapa de mi vida me nublé”.

Sobre sus declaraciones donde cuestionó los feriados irrenunciables, poniendo como ejemplo a los trabajadores independientes, dijo: “Esa es la vida del emprendedor; hay gente que día a día se sigue sacrificando por cumplir sus sueños”.





La joven también expuso detalles sobre esa época, donde recibió múltiples críticas: “Ahí me di cuenta que, de verdad, yo estaba hablando de más (…) Ha sido una de las cosas que más me afectó y me hizo reflexionar en mi vida”.

Naya comentó que hubo gente que le gritaba en la calle: “Yo no puedo opinar de tu vida, de tus sacrificios; yo no estoy en tus zapatos. Eso es un momento; me pegó el cachetazo de mi vida “.

También hizo alusión al conflicto con sus ex amigos, y comentó que sus seguidores le recordaban: “Tú siempre decías que ellos te ayudaban”, a lo que ella aclaró: “Yo pagaba los servicios, y ahí me doy cuenta que es importante lo que comunico”.

“Esto es para pedir nuevamente disculpas por algunos dichos que he dicho sin querer metiéndome en la vida o haciendo alusión a que la vida es fácil y eso no es así; hay mucha gente sacrificada de por medio”, sentenció.

Además, la influencer indicó que “estoy conociendo las dos veredas de este país (…) cuando dicen que ‘ella ni siquiera ha estudiado’, tienen toda la razón, po’, mis haters (…) ‘No se ha levantado a las 6 de la mañana’, toda la razón”.

“Yo no estoy en condiciones de hablar ni de opinar, pero sí estoy en condiciones de ayudar”, concluyó Naya finalmente.

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